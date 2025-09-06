CASERTA (rgl) – La villa comunale di largo Rotonda a San Nicola La Strada torna al centro della cronaca. Quello che dovrebbe essere un luogo di passeggiate, giochi e incontri familiari si è trasformato, ancora una volta, nello scenario di un’operazione antidroga dei carabinieri della stazione locale. Nella notte, i militari hanno arrestato due cittadini gambiani, di 37 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti penali. Secondo la ricostruzione, i due sarebbero stati sorpresi subito dopo aver ceduto, in due diverse occasioni, circa 3 grammi di hashish a due giovani acquirenti. I ragazzi, fermati e identificati, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntori di sostanze stupefacenti e hanno confermato ai carabinieri l’attività di spaccio appena avvenuta. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire il denaro contante ritenuto provento della cessione. Droga e soldi sono stati sequestrati. I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.