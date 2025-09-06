sabato, Settembre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

San Nicola La Strada, spaccio di droga in villa comunale: arrestati due pusher

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASERTA (rgl) – La villa comunale di largo Rotonda a San Nicola La Strada torna al centro della cronaca. Quello che dovrebbe essere un luogo di passeggiate, giochi e incontri familiari si è trasformato, ancora una volta, nello scenario di un’operazione antidroga dei carabinieri della stazione locale. Nella notte, i militari hanno arrestato due cittadini gambiani, di 37 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti penali. Secondo la ricostruzione, i due sarebbero stati sorpresi subito dopo aver ceduto, in due diverse occasioni, circa 3 grammi di hashish a due giovani acquirenti. I ragazzi, fermati e identificati, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntori di sostanze stupefacenti e hanno confermato ai carabinieri l’attività di spaccio appena avvenuta. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire il denaro contante ritenuto provento della cessione. Droga e soldi sono stati sequestrati. I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Pompei, guida abusiva tra i turisti americani: denunciato 44enne stabiese
Next article
Bollette Tari mai consegnate, scatta l’indagine: sindaco e consiglieri diventano postini in Irpinia
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com