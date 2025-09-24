CASERTA (rgl) – Notte di paura per una giovane donna di Santa Maria Capua Vetere, vittima di continue violenze e minacce da parte dell’ex compagno. I carabinieri della stazione di San Prisco hanno arrestato in differita un 26enne del posto, accusato di atti persecutori e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, tossicodipendente, aveva manifestato da subito un atteggiamento morboso e ossessivo nei confronti della fidanzata, con telefonate incessanti, insulti e minacce. La situazione è però degenerata a settembre con due episodi particolarmente gravi: il 17, mentre la donna stava cenando, fu colpita con un violento schiaffo alla testa; il 22, mentre dormiva, subì un nuovo schiaffo al volto, accompagnato da ingiurie e intimidazioni. In quella stessa notte, il 26enne arrivò a chiudere a chiave la porta di casa, impedendo alla vittima di uscire e di raggiungere i familiari, arrivando a minacciarla di morte: “Prima o poi ti accoltello”. Il giorno successivo la donna, spaventata, riuscì a fuggire e a rifugiarsi dai genitori, trovando il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri. Le perquisizioni nell’abitazione dell’uomo hanno portato al rinvenimento di attrezzature per il consumo di crack e marijuana, oltre a un coltello da cucina di 13 centimetri e un martello nascosti nell’auto. Alla luce delle prove raccolte e della gravità delle condotte, l’uomo è stato arrestato per stalking e accompagnato in carcere.