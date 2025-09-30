BENEVENTO (rgl) – Dal negozio di Forchia all’officina di Pago Veiano fino a un salone di parrucchiera in città: controlli serrati della Guardia di Finanza hanno fatto emergere una serie di irregolarità sul fronte del lavoro nero nel Sannio. Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale di Benevento hanno intensificato i servizi in materia di sommerso da lavoro, portando alla luce diverse situazioni di illegalità. In particolare, la tenenza di Montesarchio, a seguito di un’ispezione in un’attività commerciale di Forchia, ha riscontrato l’impiego di quattro dipendenti non dichiarati, uno dei quali minorenne. Nessun rapporto di lavoro risultava annotato nelle scritture contabili. All’impresa è stata comminata una sanzione da 10.300 euro ed è stato richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento di adottare la sospensione dell’attività. Sempre i finanzieri, nel corso di un controllo a un’officina di Pago Veiano, hanno accertato l’omesso tracciamento dei mezzi di pagamento nei confronti di due dipendenti. In questo caso la sanzione amministrativa è stata di 20.000 euro. Infine, sabato mattina, un accesso presso una parrucchiera di Benevento ha permesso di sorprendere una collaboratrice in nero. Anche in questo caso è stata segnalata la sospensione dell’attività all’Ispettorato del Lavoro.