SANT’AGNELLO (rgl) – Un piccolo Comune della costiera sorrentina si prepara a lanciare un segnale forte sul piano internazionale. Giovedì 25 settembre, durante la prossima seduta del consiglio comunale, Sant’Agnello porterà in discussione una mozione per chiedere ufficialmente al Governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina. Un atto politico e simbolico, già intrapreso da altri enti locali, che si inserisce in un contesto globale segnato da conflitti e tensioni. L’obiettivo è chiaro: condannare ogni forma di guerra e violenza e promuovere la cultura della pace e dei diritti umani. “Continuiamo a schierarci dalla parte delle vittime innocenti – ha dichiarato il sindaco Antonino Coppola – Non smettiamo di parlare di quanto sta accadendo drammaticamente nella terra di Palestina, così come in tante altre zone del mondo in cui ci sono conflitti in corso. Ognuno per la sua piccola parte, continuiamo a tenere accesa la speranza di un mondo in cui la violenza smetta di distruggere”. L’iniziativa istituzionale sarà accompagnata anche da un gesto simbolico. In occasione della Giornata Internazionale della Pace, domenica 21 settembre alle 21, il Comune, accogliendo l’invito del Comitato “Sorrento for children of Gaza”, spegnerà per dieci minuti le luci della piazzola di corso Italia, di fronte al Palazzo Municipale. Un segno di vicinanza, sotto le bandiere della Pace e della Palestina già presenti da tempo.