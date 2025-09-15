SANT’ANTIMO (rgl) – Un ragazzo di 17 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco nella notte a Sant’Antimo. La vittima, nata nel 2007, è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa, dove è arrivata in condizioni serie ma non ancora chiarite nei dettagli. La dinamica dell’episodio resta avvolta nel mistero. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato raggiunto dai proiettili in circostanze ancora tutte da chiarire. Sul posto sono immediatamente scattate le indagini della Squadra Mobile e del commissariato di Frattamaggiore, che stanno cercando di ricostruire ogni fase dell’accaduto e di risalire ai responsabili.