GIUGLIANO (rgl) – Era riuscito a far perdere le proprie tracce scappando dalla finestra del bagno lo scorso 5 settembre, ma la sua fuga è durata pochi giorni. All’alba di oggi i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno rintracciato e arrestato il 38enne Antonio P., già condannato per rapina aggravata. L’uomo, che stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare fino al 2026, era destinatario di una nuova misura restrittiva disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord a seguito di ripetute violazioni. Per lui era previsto il trasferimento in carcere, dove avrebbe dovuto scontare una pena residua di 7 anni. Quando i militari si erano presentati alla sua abitazione, il 5 settembre, il 38enne aveva trovato un modo rocambolesco per evitare la cattura: si era dato alla fuga lanciandosi dalla finestra del bagno. Da quel momento sono scattate le indagini della sezione operativa, che hanno portato gli inquirenti a stringere il cerchio attorno al fuggitivo. Questa mattina, dopo giorni di ricerche, i carabinieri lo hanno individuato nascosto in una stanza di un albergo di via Ripuaria. Bloccato senza possibilità di fuga, l’uomo è stato trasferito in carcere. Oltre alla pena già in corso, dovrà ora rispondere anche del reato di evasione.