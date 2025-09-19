NAPOLI (rgl) – Un’insolita e rumorosa “protesta” ha rotto il silenzio della notte davanti al tribunale per i Minorenni di Napoli. Intorno all’una e mezza, un gruppo di ragazzi a bordo di scooter si è radunato davanti all’ingresso della struttura giudiziaria, facendo riecheggiare la zona di grida e clacson, in segno di solidarietà verso un giovane detenuto nel vicino centro di prima accoglienza, che condivide la sede con il tribunale. Il presidio improvvisato si è svolto a pochi metri dalla stazione carabinieri di Capodimonte. Proprio i militari della caserma, richiamati dal trambusto, sono intervenuti per riportare la calma. Alla vista della pattuglia, i ragazzi si sono dispersi rapidamente. Durante la fuga, però, uno di loro ha investito un carabiniere, nel tentativo di guadagnarsi la via di scampo, finendo poi rovinosamente a terra con il proprio scooter. Il giovane, un 18enne incensurato dei Quartieri Spagnoli, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il carabiniere travolto è stato soccorso e trasferito al Cto, dove i medici gli hanno diagnosticato cinque giorni di prognosi. L’arrestato è ora in attesa di giudizio.