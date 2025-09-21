PIEDIMONTE MATESE (rgl) – Un sabato sera di paura sulle strade di Piedimonte Matese, dove un 37enne centauro è rimasto ferito in un violento scontro con un fuoristrada. L’incidente si è verificato ieri all’incrocio tra via Semara Santa Lucia e viale Carlo VI, trasformando una normale serata di fine estate in attimi di concitazione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia locale, a provocare l’impatto sarebbe stato il conducente del fuoristrada, un 59enne già noto alle forze dell’ordine, che non avrebbe rispettato la segnaletica di precedenza. Il veicolo, con targa inglese, è finito contro il motociclo Benelli guidato dal giovane residente a Castello del Matese. I soccorsi sono stati immediati: il 37enne, sbalzato a terra, ha riportato diverse lesioni, tra cui la frattura della tibia destra, ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Piedimonte Matese: non è in pericolo di vita. Ulteriori accertamenti hanno aggravato la posizione del conducente del fuoristrada: sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,13 g/l, oltre i limiti consentiti dalla legge. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per guida in stato di ebbrezza e la sua auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Sono tuttora in corso verifiche sulla regolarità dei documenti del veicolo estero, mentre quelli del motociclo sono risultati in ordine.