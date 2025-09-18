giovedì, Settembre 18, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Sciopero nazionale Usb, disagi in vista per i pendolari Eav il 22 settembre

CampaniaMandamento BaianeseNolano
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Una giornata complicata si prospetta per i pendolari campani: lunedì 22 settembre il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche i mezzi dell’Ente Autonomo Volturno (Eav), con inevitabili ripercussioni sugli spostamenti quotidiani. L’agitazione sindacale nasce come forma di protesta contro la guerra e per denunciare l’aggravarsi della situazione umanitaria nella striscia di Gaza. L’Eav, nel comunicare l’adesione allo sciopero, ricorda che durante la precedente mobilitazione indetta dalla stessa sigla (20 giugno 2025) la percentuale di partecipazione del personale era stata del 4,9%. Il servizio, come previsto dalla normativa, sarà comunque garantito nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Al di fuori di questi orari l’effettuazione delle corse sarà legata al numero di lavoratori effettivamente aderenti alla protesta. Gli utenti possono consultare gli avvisi completi con le partenze garantite per ogni linea sul sito ufficiale www.eavsrl.it.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Camorra, il boss Raiola catturato in Catalogna dopo oltre un anno di latitanza
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com