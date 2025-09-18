NAPOLI (rgl) – Una giornata complicata si prospetta per i pendolari campani: lunedì 22 settembre il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche i mezzi dell’Ente Autonomo Volturno (Eav), con inevitabili ripercussioni sugli spostamenti quotidiani. L’agitazione sindacale nasce come forma di protesta contro la guerra e per denunciare l’aggravarsi della situazione umanitaria nella striscia di Gaza. L’Eav, nel comunicare l’adesione allo sciopero, ricorda che durante la precedente mobilitazione indetta dalla stessa sigla (20 giugno 2025) la percentuale di partecipazione del personale era stata del 4,9%. Il servizio, come previsto dalla normativa, sarà comunque garantito nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Al di fuori di questi orari l’effettuazione delle corse sarà legata al numero di lavoratori effettivamente aderenti alla protesta. Gli utenti possono consultare gli avvisi completi con le partenze garantite per ogni linea sul sito ufficiale www.eavsrl.it.