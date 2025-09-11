CASERTA (rgl) – Una passeggiata nei boschi si è trasformata in ore di angoscia per una 71enne di Gioia Sannitica, dispersa mentre raccoglieva funghi con il marito a San Potito Sannitico. Una notte di ricerche senza sosta, centinaia di persone mobilitate e una comunità con il fiato sospeso. Poi, finalmente, il lieto fine: la donna è stata ritrovata questa mattina sana e salva. L’allarme era scattato ieri pomeriggio, quando la pensionata, allontanatasi di pochi metri per cercare altri funghi, non era più riuscita a ritrovare né il coniuge né il sentiero di ritorno. Immediata la macchina dei soccorsi: Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, volontari Cinofili della Protezione Civile di Napoli, sanitari del 118 e numerosi volontari hanno battuto palmo a palmo la zona, coordinati dal centro operativo della Prefettura di Caserta. Le ricerche si sono protratte per tutta la notte, tra le difficoltà della fitta vegetazione e l’oscurità crescente. Questa mattina, intorno alle 10, la svolta: la 71enne è stata rintracciata a Castello del Matese, stanca e spaventata ma in buone condizioni di salute. Il personale medico l’ha visitata sul posto, escludendo la necessità di ricovero. Il centro di coordinamento ha dichiarato concluse le operazioni. Grande la gioia e il sollievo della famiglia, così come della comunità locale che ha seguito con apprensione la vicenda fino all’epilogo positivo.