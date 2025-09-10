TORRE DEL GRECO (rgl) – Una notte segnata dalla tragedia a Torre del Greco. Intorno all’1.45, all’incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Annunziata Mele, 22 anni, originaria di Acerra. La giovane viaggiava come passeggera a bordo di una moto Honda Transalp guidata da un 38enne di Napoli, quando il mezzo si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con un’Alfa Mito condotta da un 28enne. L’impatto è stato violentissimo: Annunziata è morta sul colpo, mentre il conducente della moto è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il guidatore dell’auto, invece, è rimasto ferito in maniera più lieve ed è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma della vittima è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha ordinato l’autopsia, mentre entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.