giovedì, Settembre 4, 2025
Scontro tra quattro veicoli sulla SS 268 a Somma Vesuviana: traffico in tilt

CampaniaNapoliCronaca
SOMMA VESUVIANA (rgl) – Traffico in tilt sulla Statale 268 “Del Vesuvio”. Questa mattina, all’altezza del km 7,200 nel territorio di Somma Vesuviana, un incidente che ha coinvolto quattro veicoli ha costretto le autorità a chiudere il tratto in entrambe le direzioni. La circolazione è stata immediatamente interrotta per consentire l’intervento delle squadre dell’Anas e delle forze dell’ordine, impegnate a gestire le deviazioni e a ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento, mentre sul posto sono state predisposte segnalazioni per deviare il traffico lungo percorsi alternativi.

AGGIORNAMENTO ORE 12 – E’ stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 268 del Vesuvio dopo lo stop scattato in mattinata. Le deviazioni vengono segnalate in zona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine.

