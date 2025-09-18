NAPOLI — Un’operazione congiunta tra Polizia locale, Esercito Italiano e personale di Enel e Abc Napoli ha portato a importanti sequestri e denunce nella zona di Marianella. Gli agenti delle unità operative Scampia e Tutela ambientale, rispondendo a una segnalazione dei cittadini e nell’ambito delle attività previste dal protocollo “Terra dei Fuochi”, hanno scoperto un autoriparatore che violava la normativa sulla gestione dei rifiuti. L’operazione si è svolta davanti a un’autofficina già sottoposta a sequestro, dove l’uomo continuava la propria attività illecita. Non solo violazioni ambientali: è stato accertato anche un furto di energia elettrica, poiché l’autoriparatore aveva realizzato un allaccio abusivo all’impianto elettrico di un condominio di proprietà del Comune di Napoli. Nel corso del controllo sono stati sequestrati quattro veicoli privi di assicurazione, parcheggiati sulla pubblica via nell’area destinata all’autoriparazione. Parallelamente, il personale dell’unità operativa Scampia ha sanzionato sei persone per il conferimento irregolare dei rifiuti, tra cui violazioni degli orari e uso di contenitori non conformi per tipologia di rifiuto, in contrasto con il vigente regolamento comunale.