CASTEL VOLTURNO (RGL) – Una scoperta che riporta indietro di oltre ottant’anni ha gettato ieri pomeriggio Castel Volturno in uno scenario di paura. In località Guarino, sono stati rinvenuti due ordigni bellici inesplosi, probabilmente risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. A individuare gli ordigni è stato un operaio impegnato nella bonifica dei terreni destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. L’uomo, resosi subito conto della pericolosità della situazione, ha allertato i carabinieri della tenenza di Castel Volturno, fornendo le coordinate precise del punto del rinvenimento. I militari sono immediatamente intervenuti, delimitando l’area e mettendola in sicurezza. I due ordigni, ancora parzialmente interrati, misurano rispettivamente 82 e 75 centimetri. Contestualmente, è stata avvisata la Prefettura di Caserta, che ha attivato gli artificieri dell’Esercito Italiano: saranno loro a occuparsi della delicata operazione di rimozione e brillamento in totale sicurezza. L’intera zona resta sorvegliata a vista dai Carabinieri, in attesa dell’intervento degli specialisti. Un episodio che conferma quanto il territorio campano, ancora oggi, custodisca nel sottosuolo i pericolosi residuati della guerra, riemergendo a distanza di decenni.