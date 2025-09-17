CRISPANO (rgl) – Una città passata al setaccio, un appartamento trasformato in base operativa per lo spaccio e un’arma clandestina pronta a sparare. È questo lo scenario che i carabinieri della compagnia di Caivano si sono trovati davanti durante i controlli straordinari a Crispano, effettuati con il supporto del reggimento Campania e del nucleo cinofilo di Sarno. Nel mirino dei militari è finita una coppia: Gianluca C., 32enne già noto alle forze dell’ordine, e la moglie di 23 anni, incensurata. All’interno della loro abitazione i carabinieri hanno scoperto 54 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per lo smercio, oltre a un vero e proprio “libro contabile” dello spaccio. Ma la sorpresa non si è fermata lì. Durante la perquisizione è stata rinvenuta anche una chiave che conduceva a un magazzino poco distante: al suo interno i militari hanno trovato una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore e sette proiettili. L’arma, perfettamente funzionante, sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in episodi criminosi. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, mentre per la moglie è scattata la misura degli arresti domiciliari.