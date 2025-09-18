Scoperto con hashish e proiettili, arrestato 18enne a Portici

PORTICI (rgl) – Quattro agenti liberi dal servizio fiutano la mossa sospetta di un giovane e fanno scattare l’arresto. È così che, nella serata di ieri a Portici, la Polizia di Stato ha bloccato un 18enne di San Giorgio a Cremano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con droga e munizioni. Tutto è accaduto in via Benedetto Croce, quando i poliziotti del Commissariato di Portici-Ercolano, mentre transitavano fuori turno, hanno notato il ragazzo con una grossa busta. L’atteggiamento guardingo e il gesto di prelevare e riporre qualcosa su un muretto hanno insospettito gli agenti, che sono subito intervenuti qualificandosi. La perquisizione ha portato alla scoperta di 57 stecche di hashish per un totale di 142 grammi e 150 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Le indagini hanno poi portato i poliziotti a una cantina annessa all’abitazione del giovane, dove erano nascosti 11 proiettili calibro 25. Il 18enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.