AVELLINO (rgl) – Questa mattina in Irpinia migliaia di studenti hanno varcato per la prima volta le porte delle scuole, dando ufficialmente il via al nuovo anno scolastico. Non si tratta solo di un ritorno tra i banchi: è anche l’inizio di un percorso educativo fondamentale, accompagnato da un piano straordinario di sicurezza e prevenzione. Sotto la direzione del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, sul territorio provinciale sono stati attivati dispositivi finalizzati a garantire la presenza costante di pattuglie nelle vicinanze degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L’obiettivo è creare un ambiente sicuro e rassicurante per studenti, insegnanti e personale scolastico. Tra le priorità del servizio di controllo vi sono: il contrasto alla diffusione e all’uso di sostanze stupefacenti negli ambienti scolastici, la prevenzione di reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada da parte dei giovani in arrivo a scuola su ciclomotori e motocicli, la lotta al bullismo e al cyberbullismo ed il contrasto alla dispersione scolastica. Le operazioni vedranno impegnati i carabinieri delle stazioni locali, i Nuclei Operativi e Radiomobile, nonché reparti speciali come le unità cinofile antidroga, con pattuglie in uniforme e in borghese. L’Arma seguirà questo impegno per tutto l’anno scolastico, anche all’interno degli istituti, con incontri e conferenze dedicati all’educazione alla legalità. Durante le attività formative, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi su tematiche che spaziano dalla sicurezza stradale all’uso consapevole dei social network, dal contrasto all’alcol e alle sostanze stupefacenti al tema della violenza di genere. Queste iniziative si inseriscono nel più ampio Protocollo d’Intesa firmato nel marzo 2019 con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di promuovere nei giovani la cultura della legalità, modalità sane di divertimento e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza e del rispetto delle regole.