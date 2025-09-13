NAPOLI (rgl) – Movida sotto osservazione nella zona dei Baretti di Chiaia, dove i carabinieri della compagnia Napoli Centro, affiancati dai militari del Nucleo Radiomobile e del Reggimento Campania, hanno condotto un servizio straordinario per contrastare abusi, illegalità e comportamenti pericolosi. Nel corso dei controlli sono stati denunciati due giovani che, a bordo del proprio scooter, hanno tentato di forzare un posto di blocco senza fermarsi all’Alt. Denuncia anche per due parcheggiatori abusivi recidivi, mentre quattro giovanissimi sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di hashish. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto del Codice della strada: elevate 39 sanzioni, di cui ben 13 per mancato uso del casco. Le giustificazioni dei giovani fermati oscillavano tra il “ho fatto solo dieci metri”, il “si rovinano i capelli” e il più semplice “ho dimenticato il casco a casa”. Nessuna spiegazione, però, ha evitato l’inevitabile: per loro è scattato anche il sequestro del mezzo, 13 scooter in totale.