GIUGLIANO (alads) – Un appartamento trasformato in teatro di violenze, urla disperate che squarciano il silenzio di un condominio e sangue sul pavimento: a Varcaturo, frazione di Giugliano, i carabinieri hanno posto fine all’incubo quotidiano di una madre e una figlia, vittime da anni delle brutalità del marito e padre. Erano da poco passate le 8 del mattino quando una 31enne, terrorizzata, ha chiamato il 112: “Venite, papà ci sta picchiando”. Al loro arrivo, i militari hanno trovato una scena drammatica: la porta di una stanza quasi divelta, sangue sull’interruttore della luce, la giovane barricata nella sua camera con il volto tumefatto e la maglietta intrisa di sangue, la madre di 57 anni in lacrime con lividi e graffi sul corpo. L’uomo, un 61enne, non ha mostrato alcun timore neppure davanti ai carabinieri, interrompendo bruscamente i racconti delle vittime. Solo l’intervento del comandante della stazione ha permesso di ricostruire quanto accaduto. Le indagini hanno fatto emergere un quadro di maltrattamenti familiari protratti nel tempo, con insulti, percosse e minacce reiterate. La figlia ha mostrato ai militari foto e video conservati sul cellulare che documentavano aggressioni passate, comprese ferite provocate anche alla madre invalida. L’ultima esplosione di violenza era nata da un futile pretesto: un invito ad andare a lavoro, trasformato in un pretesto per colpire ancora. Insulti feroci come “sei grassa, sei brutta” hanno preceduto calci e schiaffi. Il 61enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Le due donne sono state trasportate dal 118 all’ospedale di Pozzuoli, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 42 giorni ciascuna, per un totale di 84 giorni.