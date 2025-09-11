NAPOLI (rgl) – Un cantiere edilizio nascosto nel cuore verde del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli: è quanto hanno scoperto gli agenti dell’Unità specialistica Tutela Edilizia e dell’Unità Operativa Stella, intervenuti in Calata Capodichino a seguito di una segnalazione. Sul posto, i controlli hanno portato alla luce un intervento edilizio di rilevanti dimensioni, realizzato in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico e destinata a verde. Qui, all’interno delle pertinenze di un preesistente corpo di fabbrica, erano già in fase avanzata di costruzione tre manufatti in cemento armato per una volumetria complessiva di circa 300 metri cubi. I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazioni urbanistiche in corso di consumazione. I manufatti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro preventivo.