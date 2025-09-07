CARDITO (rgl) – Il Nola parte col piede giusto e lo fa in grande stile. Al “Papa” di Cardito la squadra di mister Domenico Giampà rimonta lo svantaggio iniziale contro il Gravina e conquista i primi tre punti stagionali in una sfida combattuta e piena di emozioni. Privo di Dell’Orfanello e dei lungodegenti Mansi e Di Molfetta, il trainer calabrese ritrova Faella ma solo per la panchina. Spazio, quindi, agli stessi 11 della gara di coppa di 8 giorni prima. Succede tutto nel primo tempo. Il Nola approccia bene ma al 7′ la difesa è protagonista di uno svarione e Alba è il più lesto a farsi dare la palla e a incunearsi in area piccola trafiggendo Montalti. Il Nola però non si dà per vinto e trova subito la strada giusta per riprendere in mano il pallino del gioco. Il pari arriva al 23′: cross di Catalano dalla sinistra e tap-in vincente di Estrella. I bianconeri continuano a spingere e si fanno vedere dalle parti di Colzani prima con Ahmetaj e poi ancora con Catalano. Al 30′ brivido per Montalti: Russo fa partire un tiro-cross insidioso che il portiere nolano è costretto ad allungare in corner. Al 41′ il Nola però mette il muso avanti. Sventagliata di Ahmetaj al volo da leccarsi i baffi, palla a Marcelli che serve Izzillo, il numero 8 nolano cerca un compagno in area piccola ma trova il braccio di Russo. Dal dischetto va Catalano che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Allo scadere del primo tempo il Nola trova anche il tris, ancora una volta su rigore, questa volta per fallo di Alba su Ahmetaj. Dagli undici metri, in questa occasione, va capitan Berardocco che è glaciale e spiazza Colzani. Nella seconda frazione di gara il Gravina cerca di rientrare in partita. Al 61′ cross in area per Gnago, il numero 29 pugliese però spinge di testa tra le braccia di Montalti. Al 68′ parapiglia in area piccola: Capone e Montali salvano a più riprese, la palla arriva infine a Chiaradia che non trova la porta. Il Nola risponde dopo poco con Romano che, dopo aver abilmente sterzato sulla sinistra, fa partire una conclusione da posizione defilata che però non è efficace. L’ultima emozione della gara arriva in pieno recupero. Il direttore di gara ravvisa un fallo di Cipolla a palla lontana: rosso per il difensore nolano e rigore per il Gravina. Dal dischetto si presenta Santoro che però trova davanti a sé un imbattibile Montalti che para in tuffo. E’ l’ultima

emozione di una gara a dir poco infuocata.

LE DICHIARAZIONI – “Partita infuocata ma a Cardito saranno sempre così, qui non ti puoi mai rilassare – ha dichiarato mister Domenico Giampà – in ogni momento può succedere di tutto e devi essere sempre concentrato. E’ solo l’inizio. Di buono prendo soprattutto lo spirito di questa squadra, si sono aiutati. Lo devi fare quando sei alle corde, ci sono stati

momenti in cui lo siamo stati e i ragazzi si sono comportati da squadra. Qui sono tutti

titolari, infatti tutti sono entrati bene dalla panchina. Dobbiamo ancora crescere

tanto, per me il bicchiere o è vuoto o è pieno. C’è da lavorare, possiamo migliorare

ancora. Lo spirito di squadra c’è già e iniziamo a lavorare da queste basi. I tifosi sono

venuti anche fuori Nola e ci hanno dato una grossa mano, soprattutto quando

eravamo in difficoltà. Mancano gli ultras e speriamo di farli ritornare attraverso i

risultati”. “E’ stata un’emozione unica segnare il mio primo gol davanti proprio a questi tifosi – ha aggiunto Felipe Estrella – abbiamo preso il primo gol e non deve accadere ma

può succedere, bisogna essere più cattivi e credo che poi dopo lo siamo stati.

L’attenzione resta sempre alta, ora riposiamo e poi torniamo a lavorare già da

martedì”.

IL TABELLINO

NOLA: Montalti, D’Amore (73′ Severino), Capone, Cipolla, Nunziante,

Marcelli, Izzillo, Berardocco (70′ Romano), Ahmetaj (55′ Setola), Catalano (62′

Guarracino), Estrella (83′ Faella). A disposizione: De Franceschi, Iannello, Cacciatore,

Papa. Allenatore: Domenico Giampà.

GRAVINA: Colzani, Lagonigro (83′ Fineo), Russo (79′ Molina), Molnar, Viti (68′

Maffei), Chiaradia, Alba (57′ LLamas), Basanisi, Perri (68′ Dachille), Santoro, Gnano.

A disposizione: Alloj, Perestrello, Fossati, Giampa. Allenatore: Nicola Ragno.

Arbitro: Selva di Alghero (assistenti Panella di Ciampino e Fadale di Tivoli).Note:

ammoniti Catalano, Estrella ed Ahmetaj per l’FC Nola; ammoniti Lagonigro, Basanisi

e Molnar per l’FBC Gravina.

Reti: Alba 7′ (G), Estrella 23′ (N), Catalano 41′ (N), Berardocco 47′ (N).