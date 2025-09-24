Serie D, Nola perdona… il Fasano no: vince la capolista

FASANO (rgl) – A Fasano non basta il cuore. Nel turno infrasettimanale il Nola esce sconfitto 3-0 dallo stadio della capolista, al termine di un match ricco di emozioni ma segnato dalle assenze e dagli episodi. Mister Giampà, costretto a fare i conti con un’infermeria sempre più affollata (out anche Capone), ridisegna la squadra con Dell’Orfanello e D’Amore nel terzetto difensivo e Guarracino in avanti. La partenza è di quelle promettenti: Estrella e Guarracino ci provano subito, mentre i pugliesi rispondono con Stauciuc, pericoloso in più di un’occasione. Al 18’ l’episodio che rompe l’equilibrio: Corvino viene atterrato in area e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Loiodice non sbaglia, portando avanti i padroni di casa. Prima dell’intervallo il Nola sfiora il pari con Estrella, ma Piras salva sulla linea. La ripresa conferma il copione: il Fasano gestisce, ma il Nola non si arrende e al 68’ va vicino al gol con Nunziante. Al 71’ vibranti proteste bianconere per un presunto rigore su Estrella, simile a quello concesso nel primo tempo, ma stavolta il direttore di gara lascia correre. Quando la partita sembra ancora aperta, la capolista colpisce due volte: al 78’ Corvino firma il 2-0 con una splendida azione personale, mentre all’84’ Barranco chiude i giochi con la terza rete. Nel finale il Nola prova a reagire ma senza fortuna.

LE DICHIARAZIONI – “Siamo troppo belli a volte e nel calcio non conta essere belli – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Ci si diverte quando si vince e noi oggi ovviamente non ci siamo divertiti. Con calciatori di questa qualità come li ha il Fasano non si possono sbagliare certe situazioni come abbiamo fatto in questa gara. Non è una scusante, ma oggi eravamo senza 4 calciatori over in difesa. Sono contento dei miei ragazzi ma dobbiamo migliorare molto. L’obiettivo sono i playoff, credo che questa squadra li possa raggiungere ma devono crederci e capire determinate cose“.

IL TABELLINO

FASANO – NOLA 3-0

FASANO: Piras, Vecchione (73′ Penza), Corvino (85′ Maccioni), Loiodice, Riga, Garcia Tena (83′ Tangorre), Cusumano, Salzano, Pinto (67′ Lagzir), Mauriello, Stauciuc (69′ Barranco). A disposizione: Lombardo, De Angelis, Impedovo, Lambiase. Allenatore: Luigi Agnelli.

NOLA: Montalti, Dell’Orfanello (75′ Romano), D’Amore (69′ Iannello), Setola, Nunziante, Marcelli (62′ Cacciatore), Izzillo, Berardocco (83′ Papa), Catalano, Guarracino (60′ Ahmetaj), Estrella. A disposizione: De Franceschi, Olszewski, Torma, Severino. Allenatore: Domenico Giampà.

ARBITRO: Zito di Rossano (assistenti Lembo di Valdarno e Pasqua di Termoli).

RETI: Loiodice rig. 18′, Corvino 78′, Barranco 84′.

NOTE: ammoniti Pinto per il Fasano e Izzillo per il Nola.