ACERRA (rgl) – Una serra artigianale mimetizzata nella vegetazione e coltivata con settanta piante di marijuana, alte fino a due metri, è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Cancello. Il blitz è scattato nella tarda mattinata di questa mattina al termine di un’attività investigativa condotta in località Pezzalonga, località al confine con Polvica, nel comune di Acerra. A finire nei guai un 47enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari mentre si trovava all’interno del terreno agricolo trasformato in coltivazione illegale. La scoperta è stata possibile grazie a un servizio di osservazione, controllo e pedinamento durato diversi giorni, che ha permesso di localizzare il sito e monitorarne gli accessi. All’interno del fondo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 70 piante di cannabis, una roncola usata per la cura della coltivazione e lo smartphone in uso all’uomo. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre le piante – che, se immesse sul mercato, avrebbero potuto fruttare decine di migliaia di euro – sono state estirpate e messe in custodia in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Il 47enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.