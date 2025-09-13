ROMA (rgl) – Settembre non è più solo il mese del rientro. Sempre più italiani scelgono la seconda parte dell’estate per concedersi ferie lontano dalla ressa e con prezzi più convenienti. Lo confermano i dati di Confcommercio: sono oltre 10 milioni i viaggiatori che hanno programmato una o più vacanze in questo periodo, con una spesa media di 600 euro a persona, in crescita del 3% rispetto al 2024. Il 35% indica come motivazione principale il minor affollamento delle località, mentre un altro 18% approfitta del ricco calendario di sagre, spettacoli e manifestazioni culturali. Quanto alla durata, la maggioranza – circa 6,4 milioni – opta per brevi soggiorni di massimo due notti; 1,8 milioni scelgono fino a cinque pernottamenti, mentre 2,2 milioni programmano viaggi di almeno una settimana, trasformando settembre nel momento clou della propria estate. Gli alberghi si confermano la soluzione di alloggio più scelta (23%), seguiti da b&b (19%), seconde case e ospitalità da amici e parenti (17%). L’Italia è la meta preferita: il 78% dei viaggiatori resta entro i confini nazionali (+2% rispetto al 2024). Tra le destinazioni più amate spiccano Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Liguria, seguite da Sicilia, Trentino-Alto Adige e Abruzzo, che si afferma come meta “esperienziale” emergente. Quanto ai luoghi, il mare resta in cima con il 21% delle preferenze, ma città d’arte (13%) e grandi centri urbani (12%) rappresentano ormai un quarto delle scelte. Confcommercio sottolinea come la varietà delle mete dimostri le grandi potenzialità inespresse di settembre, che si candida sempre più a diventare una vera e propria “stagione di spalla” del turismo italiano.