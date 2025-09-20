sabato, Settembre 20, 2025
Si finge la figlia in difficoltà economiche e raggira un'anziana: denunciato

MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Ha telefonato a un’anziana di Monteforte Irpino fingendosi la figlia, raccontando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e convincendola a effettuare un bonifico di circa 900 euro. Un inganno ben architettato, ma che non è durato a lungo. La donna, ultraottantenne, dopo essersi resa conto di essere caduta in trappola, si è rivolta ai carabinieri della locale stazione. I militari, attraverso tempestive indagini, sono riusciti a risalire al responsabile: un 50enne della provincia di Catanzaro, già noto per episodi analoghi, denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

