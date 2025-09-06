CASERTA (rgl) – Una telefonata in lacrime, una voce tremante e la paura di non riuscire a ritrovare la strada di casa. È l’incubo che ha vissuto oggi a Liberi, nella frazione Cese, un ragazzino di 12 anni smarritosi durante un’escursione in bicicletta. Per lui, però, l’angoscia si è trasformata in sollievo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, che lo hanno raggiunto e tratto in salvo nel giro di pochi minuti. Tutto è iniziato alle 12.25, quando il giovane ha chiamato il Numero Unico Europeo di emergenza “112” raccontando, con voce spezzata, di essere caduto tra i rovi in una zona di bosco e di non riuscire più a ritrovare né la sua bicicletta né il sentiero verso casa. Un operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Caserta lo ha rassicurato mantenendo viva la conversazione e, nel frattempo, ha attivato il sistema di geolocalizzazione del cellulare, che ha consentito di individuare la posizione del minore. Immediatamente è scattato l’intervento dei carabinieri della stazione di Formicola. Guidato passo dopo passo al telefono, il 12enne è riuscito a muoversi verso un sentiero più agevole, fino a incontrare la pattuglia che lo ha preso in custodia. Il ragazzino, che si trovava a meno di due chilometri dalla sua abitazione, ha potuto riabbracciare il padre poco dopo, visibilmente scosso ma sollevato. Nessuna conseguenza fisica per lui, solo un grande spavento e una storia che ricorderà a lungo.