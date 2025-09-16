martedì, Settembre 16, 2025
MONDRAGONE (rgl)  – Una sigaretta “sospetta” tradisce un giovane di Mondragone e fa scattare l’arresto. È accaduto ieri sera, 15 settembre, quando i carabinieri del Reparto Territoriale hanno fermato un 25enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con hashish pronto per lo spaccio. Durante un servizio di perlustrazione in Vico del Massico, i militari hanno notato il giovane fermo con fare nervoso e, dopo il controllo, hanno scoperto che teneva in mano una sigaretta artigianale confezionata con hashish. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire altre sei bustine di stupefacente, per un peso complessivo di 16,7 grammi, e 65 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

