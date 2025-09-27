domenica, Settembre 28, 2025
SOLOFRA (rgl) – Blitz dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti nel settore conciario. I carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno effettuato controlli mirati a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, con ispezioni presso aziende del settore conciario in agro del comune di Solofra. Durante le verifiche, è emerso che una società dedita alla concia delle pelli aveva depositato rifiuti speciali non pericolosi – circa 70 metri cubi tra scarti di cuoio conciato e ritagli di pelle – senza provvedere allo smaltimento periodico come previsto dalla normativa vigente. I soci amministratori dell’azienda sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, mentre i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre sequestrato un opificio di lavorazione delle pelli operante per conto terzi, situato in un fabbricato ad uso deposito, con conseguente denuncia della titolare di origine asiatica alla Procura di Avellino.

