POGGIOMARINO (rgl) – Notte di inseguimenti a Poggiomarino, dove il silenzio delle strade è stato squarciato dalle sirene dei carabinieri e dal rombo di una Smart lanciata a tutta velocità. Erano circa le 1.45 quando una pattuglia della locale stazione ha notato l’auto con targa bulgara procedere contromano in via Nuova San Marzano, a pochi metri dalla strada provinciale. All’alt intimato dai militari, il conducente non solo ha ignorato l’ordine, ma ha speronato la gazzella, dando il via a una fuga pericolosa nel cuore della cittadina. È scattato così un inseguimento ad alta tensione, a cui hanno preso parte anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, pronti a supportare i colleghi nelle manovre. La corsa si è conclusa poco dopo, in via San Francesco, dove l’uomo ha tentato invano di divincolarsi prima di essere bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il protagonista della folle notte è un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che guidava pur non avendo mai conseguito la patente. Un dettaglio che aggrava ulteriormente la sua posizione. I militari coinvolti nello speronamento non hanno riportato ferite.