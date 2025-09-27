sabato, Settembre 27, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Sperone, arrestato 26enne con mandato europeo: era ricercato per lesioni

CampaniaAvellinoCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

SPERONE (rgl) – Da Avella all’Olanda, catturato un 26enne ricercato in Europa. I carabinieri della stazione di Avella hanno arrestato un giovane di origine romena, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità olandesi. Il 26enne era ricercato per il coinvolgimento in un sinistro stradale avvenuto nei Paesi Bassi, episodio che aveva portato all’emissione di un provvedimento restrittivo per lesioni personali. Rintracciato dai militari ad Sperone, l’uomo è stato immediatamente bloccato e, al termine delle procedure di rito, accompagnato alla frontiera e consegnato alle autorità olandesi, che ne avevano richiesto la cattura.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Frana sullo Scalandrone: pali abbattuti e traffico in tilt, interrotta strada Bacoli-Pozzuoli
Next article
“Carcere, non zona franca”: nasce il patto per la legalità
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com