SPERONE (rgl) – Da Avella all’Olanda, catturato un 26enne ricercato in Europa. I carabinieri della stazione di Avella hanno arrestato un giovane di origine romena, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità olandesi. Il 26enne era ricercato per il coinvolgimento in un sinistro stradale avvenuto nei Paesi Bassi, episodio che aveva portato all’emissione di un provvedimento restrittivo per lesioni personali. Rintracciato dai militari ad Sperone, l’uomo è stato immediatamente bloccato e, al termine delle procedure di rito, accompagnato alla frontiera e consegnato alle autorità olandesi, che ne avevano richiesto la cattura.