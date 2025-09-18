BENEVENTO (rgl) – Una serie di episodi di violenza e minacce ha portato all’arresto di un 25enne di Grottaminarda, domiciliato a Benevento. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento e della stazione di Apice hanno dato esecuzione, nella serata di ieri, a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento. Il giovane è ritenuto gravemente indiziato di una lunga serie di reati commessi tra maggio e agosto 2025 nei comuni di Benevento e Apice, tra cui: atti persecutori nei confronti della compagna, plurime condotte di minaccia, violenza privata e violazione di domicilio nei confronti di un 35enne di Apice, nonché violenza sessuale e violenza privata nei confronti della ex compagna. Le indagini, coordinate dalla Procura sannita, hanno fatto ricorso a querele delle vittime, dichiarazioni di testimoni, riprese di videosorveglianza, servizi di osservazione, tabulati telefonici e documentazione acquisita, ricostruendo le condotte dell’indagato, che includevano: numerose minacce e aggressioni, anche con l’uso di armi, nei confronti della compagna, minacce e appostamenti sotto l’abitazione del 35enne di Apice, con esplosione di due colpi di pistola verosimilmente a salve, violazione di domicilio, danneggiamento e violenza privata e violenza privata e sessuale nei confronti della ex compagna, approfittando della sua condizione di fragilità e intimidendola con una pistola. Alla luce degli elementi raccolti, il gip ha ritenuto necessaria l’applicazione della misura cautelare, evidenziando una chiara inclinazione a delinquere e la refrattarietà dell’indagato ai precetti ordinamentali. Il Procuratore della Repubblica, Gianfranco Scarfò, ha sottolineato l’importanza dell’intervento delle forze dell’ordine e della tempestiva risposta della magistratura a tutela delle vittime,