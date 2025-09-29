CASERTA (rgl) – Un intreccio di minacce e richieste di denaro, con la pesante ombra del metodo mafioso, è stato spezzato all’alba di oggi grazie a un’operazione dei carabinieri della compagnia di Caserta. Nelle province di Napoli e Potenza, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre uomini – di 54, 29 e 22 anni – già noti alle forze dell’ordine e ritenuti responsabili di tentata estorsione, in concorso, aggravata dal metodo mafioso. L’indagine era partita nel luglio di quest’anno dopo la denuncia coraggiosa di un procacciatore d’affari, collaboratore di una società specializzata nella produzione e distribuzione di slot machine. L’uomo aveva raccontato di essere stato avvicinato dai tre indagati, che si sarebbero presentati come esponenti della criminalità organizzata locale. Durante un incontro a Cardito, lo avrebbero intimato a versare 1.500 euro all’anno, suddivisi in tre rate da consegnare a Natale, Pasqua e Ferragosto, oltre a 3.000 euro aggiuntivi, somma pretesa come “compensazione” su un credito vantato nei confronti di un barista della zona. Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli e condotte dai carabinieri della stazione di San Nicola La Strada, hanno consentito di ricostruire con precisione i contorni dell’episodio criminale grazie a testimonianze dirette, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e all’analisi delle celle telefoniche. Riscontri che hanno permesso di identificare i tre sospettati e di fornire un quadro completo alla magistratura.