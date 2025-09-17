NAPOLI (rgl) – Ha provocato un tamponamento all’interno della galleria Monte Sant’Angelo sulla Tangenziale di Napoli, poi è fuggito senza fermarsi a prestare aiuto al motociclista rimasto ferito. La sua corsa, però, non è durata a lungo: la Polizia di Stato lo ha identificato e denunciato per fuga e omissione di soccorso. L’episodio risale al 5 settembre, quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti sul luogo dell’incidente, trovando il centauro ferito e privo di assistenza. Le prime verifiche hanno subito confermato che l’automobilista coinvolto aveva proseguito la marcia senza fermarsi. Grazie alle immagini di monitoraggio del traffico fornite dalla Tangenziale di Napoli spa e agli accertamenti investigativi, i poliziotti sono risaliti a un’autovettura intestata a una 34enne della provincia. Alla guida, però, non c’era la donna, bensì il suo compagno: un 36enne napoletano, ora denunciato. All’uomo è stata anche contestata la violazione del Codice della Strada per velocità non commisurata.