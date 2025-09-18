NAPOLI (rgl) – Un rombo di motore nella notte, poi lo schianto devastante contro le barriere. È la tragica scena che si è consumata ieri sera, poco dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, nella galleria Monte Sant’Angelo est, in direzione Capodichino. Una moto lanciata a forte velocità – almeno 140 km/h secondo i primi rilievi – ha perso il controllo subito dopo l’uscita dal tunnel, impattando violentemente contro le barriere di protezione. A bordo c’erano un uomo e una donna. Il conducente è morto sul colpo, mentre la passeggera è deceduta pochi minuti dopo, nonostante i tentativi di soccorso. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo a nessuno dei due. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale e i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso delle due vittime. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi e alla gestione del traffico, rimasto a lungo rallentato. Secondo le prime ricostruzioni, la moto viaggiava a una velocità elevatissima quando il conducente ha perso aderenza, andando a schiantarsi contro le barriere laterali della carreggiata.