TAURANO (rgl) – Ha provato a spacciarsi per un’altra persona, sperando di eludere i controlli dei carabinieri della stazione di Lauro, ma il suo atteggiamento sospetto lo ha tradito. È quanto accaduto ieri a Tauramo, dove un 42enne di nazionalità rumena è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio e denunciato per falsa attestazione dell’identità personale. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo ha dichiarato un nome diverso dal suo. Un comportamento che non è sfuggito ai militari, i quali hanno deciso di approfondire le verifiche. Condotto presso gli uffici dell’Arma, è stato compiutamente identificato e smascherato. Il 42enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino.