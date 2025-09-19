NAPOLI (rgl) – Giro di vite all’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino. La Polizia Locale ha intensificato i controlli serali sull’area di sedime aeroportuale, concentrandosi sul trasporto pubblico non di linea, tra taxi e Ncc. Durante l’operazione, il personale dell’Unità Operativa Aeroporto ha verificato 39 veicoli – 31 taxi e 8 Ncc – elevando complessivamente 11 sanzioni amministrative. Le violazioni più frequenti riguardano il prelievo di passeggeri fuori dalle aree autorizzate (6 casi), l’esercizio dell’attività fuori turno con ritiro immediato della licenza (2 casi), il mancato rilascio della ricevuta a inizio corsa, la guida con patente KB scaduta e il possesso di permesso provvisorio scaduto. La Polizia Locale ha già comunicato le infrazioni agli uffici competenti per l’applicazione delle misure previste dalla legge. In particolare, per i casi più gravi come l’esercizio abusivo dell’attività, la normativa prevede la sospensione della licenza da 15 giorni fino a 6 mesi.