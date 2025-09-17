NAPOLI (rgl) – Un controllo di routine che si trasforma in un arresto ad alta tensione. È accaduto a Pianura, dove i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato una Fiat 500L sospetta in via Montagna Spaccata con a bordo tre persone. Quando i militari hanno imposto l’alt, il passeggero anteriore destro ha aperto in fretta lo sportello tentando di liberarsi di un oggetto sotto l’auto: si trattava di una pistola. Il gesto non è sfuggito ai carabinieri che hanno subito bloccato i tre uomini e arrestato il passeggero, identificato come Giuseppe M., 27enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. I due uomini che viaggiavano con lui, di 47 e 59 anni, non sono stati arrestati. La pistola, una Walther modello PK9 calibro 7,65, è risultata rubata tre anni fa. L’arma sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in episodi criminosi. Il giovane arrestato, che ha dichiarato di essere l’unico proprietario dell’arma senza fornire ulteriori spiegazioni, è stato condotto in carcere.