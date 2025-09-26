CASERTA (rgl) – Una notte movimentata, tra tentato furto e un salvataggio in extremis. Nella notte tra il 24 e il 25 settembre, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Caserta hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cercava di rubare una Fiat Uno in via Giulia. Erano circa le 4.35 quando una pattuglia, durante i controlli notturni, ha notato l’auto ferma con i fari spenti e un uomo chinato sul volante, intento ad armeggiare sotto la plancia. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato invano di aprire lo sportello per fuggire, ma è stato subito bloccato. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire uno zaino nero contenente arnesi da scasso – tra cui una tronchese da 35 centimetri, forbici e tre spadini in ferro – oltre a due chiavi di diversa sagomatura. Nell’abitacolo sono stati trovati anche una pistola a salve con relativo munizionamento e altri strumenti da scasso. Il 52enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e sarà giudicato con rito direttissimo. L’auto è risultata intestata a un 77enne casertano, subito contattato dai militari per la denuncia e la restituzione del mezzo. Ma nel corso della telefonata i carabinieri hanno notato che l’uomo, nonostante la gioia di riavere la sua vettura, mostrava segni di forte affaticamento. I militari hanno quindi raggiunto la sua abitazione, allertando contestualmente il 118. Il tempestivo intervento dei carabinieri e dei sanitari ha permesso di salvargli la vita: il pensionato, trasportato d’urgenza in ospedale, è risultato affetto da un edema polmonare.