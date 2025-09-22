VAIRANO PATENORA (rgl) – Un coltello puntato alla gola, la disperazione per mesi senza luce, acqua né gas, e la drammatica decisione di farla finita. Così, nella serata di ieri, un 40enne di Vairano Patenora, nel Casertano, ha contattato il Numero Unico Europeo “112”, chiedendo aiuto e annunciando il gesto estremo che stava per compiere. Dall’altra parte del telefono, gli operatori della centrale Operativa dei carabinieri di Caserta hanno mantenuto sangue freddo e professionalità, riuscendo a instaurare un dialogo con l’uomo, progressivamente calmato e convinto a deporre il coltello. Contestualmente è stata avviata la procedura di geolocalizzazione della chiamata, attivando la compagnia di Capua e la stazione di Vairano Scalo. In pochi minuti, una pattuglia ha raggiunto l’abitazione del 40enne, avvicinandolo con cautela e nel massimo rispetto della sua fragilità. L’uomo, ormai rasserenato, ha consegnato spontaneamente l’arma bianca, riconoscendo la gravità del gesto che stava per compiere. Grazie alla sinergia tra le centrali operative e alla gestione empatica dei militari, il tentativo di suicidio è stato scongiurato. Il 40enne è stato affidato ai servizi sanitari territoriali per intraprendere un percorso di assistenza psicologica e sociale.