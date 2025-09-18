VAIRANO PATENORA (rgl) – Momenti di terrore nella mattinata di ieri, nella frazione Scalo, a Vairano Patenora dove un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna convivente e i due figli minori, minacciandoli anche con un coltello da cucina. Secondo quanto ricostruito dai militari, poco dopo le 7 l’uomo, in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, ha iniziato a distruggere mobili e suppellettili durante una discussione scaturita da futili motivi. La compagna, 40 anni, è stata colpita al volto, mentre il figlio minore, intervenuto per difenderla, è stato aggredito con pugni al volto e al collo. Anche la figlia, anch’essa minore, ha riportato un pugno alla testa. Non soddisfatto, l’uomo è uscito dall’abitazione, ha prelevato dalla sua auto un coltello lungo oltre 30 centimetri e ha fatto rientro minacciando di morte la famiglia. La donna, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita a contattare il 112, chiedendo l’intervento dei carabinieri. All’arrivo dei militari, l’aggressore si era già allontanato, lasciando cadere l’arma che è stata subito sequestrata. Dopo immediate ricerche, il 42enne è stato rintracciato e bloccato a bordo della propria auto mentre percorreva stradine secondarie della frazione Scalo. La donna e i due figli sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale civile di Piedimonte Matese, dove i medici hanno disposto una prognosi di sette giorni per tutti. Dalle prime indagini è emerso che episodi simili si erano già verificati nei mesi precedenti, a giugno e agosto, ma non erano mai stati denunciati dalla donna. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, e dovrà rispondere del reato di maltrattamenti contro familiari conviventi.