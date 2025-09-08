TORRE ANNUNZIATA (rgl) – Torre Annunziata si prepara a vivere una serata speciale: sabato 13 settembre torna la Notte Bianca di Oplonti, giunta alla sua seconda edizione e tra i principali eventi del cartellone cittadino di settembre. Dalle 20 alle 24, corso Umberto I (dall’angolo con via Fusco) e Corso Vittorio Emanuele III (fino a Piazza Nicotera) si trasformeranno in una maxi isola pedonale, chiusa al traffico anche in piazza Ernesto Cesaro e Piazza Nicotera, per ospitare spettacoli musicali, acrobati, artisti circensi, musica live, area giochi per bambini ed esposizioni. “La città resta sveglia e lascia spazio al commercio, alla cultura e al divertimento”, è lo slogan dell’iniziativa, promossa dagli assessori alla Cultura Lina Nappo e al Turismo e Attività Produttive Alfonso Ascione. L’isola pedonale sarà attiva dalle 19, mentre a partire dalle 20 partiranno i numerosi spettacoli in programma. Il programma prevede venti spettacoli distribuiti lungo l’isola pedonale, tra cui uno spettacolo acrobatico a 40 metri d’altezza in piazza Cesaro, il fachiro dei serpenti su corso Umberto I e spettacoli circensi in corso Vittorio Emanuele III. Due street band e un’area giochi con gonfiabili completeranno la serata, rendendo frizzante ogni angolo della città. Per gli amanti dell’arte e della cultura, Palazzo Criscuolo aprirà le sue porte alla città per tre mostre: Le bellezze di Oplontis a cura della Pro Loco, Piccoli fumettisti crescono a cura di Kest’Art e Una Shopper per il quartiere del progetto Ri-bello. Villa Parnaso sarà accessibile fino all’una di notte, offrendo un’ulteriore opportunità di intrattenimento culturale. “La Notte Bianca è un evento pensato per famiglie, giovani e anziani, per far vivere la propria città in maniera diversa e partecipata – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – Dopo il successo dello scorso anno, era giusto rinnovare l’appuntamento e continuare a valorizzare il cuore pulsante di Torre Annunziata”. La manifestazione è organizzata dal Comune di Torre Annunziata con il contributo dei fondi della Città Metropolitana di Napoli.