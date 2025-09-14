Torre del Greco, agguato in strada: 37enne ferito a colpi di pistola

TORRE DEL GRECO (rgl) – Serata di sangue a Torre del Greco, dove un uomo di 37 anni è rimasto ferito in seguito a un agguato armato in via Piscopia. Secondo una prima ricostruzione, due persone a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinate alla vittima esplodendo alcuni colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto alla gamba sinistra. Il 37enne, immediatamente soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maresca e successivamente trasferito all’ospedale del Mare di Napoli, da cui è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire la matrice del ferimento.