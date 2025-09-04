TORRE DEL GRECO (rgl) – La notte a Torre del Greco ha rischiato di trasformarsi in un palcoscenico di violenza. Erano circa le 4 quando i carabinieri della sezione radiomobile, durante un pattugliamento in via Vittorio Veneto, hanno notato una Range Rover Evoque bianca con due uomini a bordo. All’alt intimato dalla gazzella, l’auto ha tentato la fuga, ma l’inseguimento si è concluso dopo pochi metri con il fermo dei sospetti. Alla guida e sul sedile del passeggero c’erano Gerardo R., 26 anni, e Michele F., 22, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine. La perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno del veicolo è stata trovata una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di sette proiettili. Accanto all’arma, i militari hanno sequestrato anche due caschi integrali, due passamontagna e un martelletto frangivento, strumenti che lasciano ipotizzare possibili azioni criminali. I due giovani sono stati arrestati per porto abusivo di arma clandestina e munizioni.