FIRENZE (rgl) – Giustizia dopo quasi mezzo secolo di battaglie legali. Con una sentenza storica, l’8 settembre 2025 la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute nella morte di una donna fiorentina di origini napoletane, deceduta nel 2018 a seguito di trasfusioni di emoderivati infetti somministrati tra il 1978 e il 1980. Il Ministero è stato condannato a risarcire un milione e mezzo di euro ai familiari della vittima, cifra comprensiva di interessi e spese sostenute, tra cui quelle funerarie. La Corte ha accertato il nesso causale tra le trasfusioni e l’infezione da epatite C (HCV) che ha portato al decesso, ribaltando la precedente decisione di primo grado che aveva escluso la responsabilità ministeriale. Per i congiunti della donna – il marito e i figli – la sentenza rappresenta il coronamento di una lunga e dolorosa battaglia: quasi 50 anni di richieste rimaste senza esito, tra domande amministrative respinte e cause civili rigettate. Il risultato è stato possibile grazie al lavoro degli avvocati Filippo Castaldo, Michele Francesco Sorrentino e Pierlorenzo Catalano (nella foto) dello studio associato Maior, supportati dalla consulenza medico-legale del dottor Marcello Lorello. “Questa decisione – commentano i legali – segna un precedente importante per casi simili e riafferma il dovere delle istituzioni di tutelare la salute dei cittadini, garantendo sicurezza e responsabilità”.