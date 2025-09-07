Trasporto pubblico, controlli a Napoli: 40 autobus irregolari su 129

NAPOLI (rgl) – Autobus irregolari, conducenti senza riposi adeguati e persino una patente falsa. È quanto emerso dall’operazione di controllo straordinario condotta dalla Polizia Locale di Napoli sul trasporto pubblico su gomma, con un bilancio che fotografa una situazione allarmante per la sicurezza stradale e quella dei passeggeri. Nel dettaglio, su 129 autobus verificati, ben 40 sono risultati irregolari: il 31% del totale. Le sanzioni elevate ammontano a circa 34.500 euro, con oltre 121 violazioni contestate. A preoccupare maggiormente sono i casi legati al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti: 46 riposi settimanali omessi, 24 giornalieri non rispettati e numerose altre violazioni connesse all’uso scorretto dei dati tachigrafici. In via Guglielmo Sanfelice, i motociclisti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale hanno fermato un autobus turistico proveniente dall’estero. Dal controllo sono emerse 26 infrazioni relative alla riduzione dei riposi, con sanzioni immediate per 8.335 euro ai due autisti: a uno di loro è stata ritirata la patente e imposto un obbligo di riposo. Non meno grave l’episodio avvenuto sul lungomare, dove un conducente di una compagnia locale, impegnato nel trasporto di turisti stranieri, ha esibito una patente falsa. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il quadro delineato dagli agenti è definito “estremamente preoccupante”, soprattutto perché registrato in un periodo di traffico ridotto. La Polizia Locale annuncia una stretta sui controlli nelle prossime settimane, in coincidenza con l’aumento dei flussi turistici e la riapertura delle scuole.