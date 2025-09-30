CASTEL VOLTURNO (rgl) – Stava andando a lavorare, come ogni mattina. Marco Ioime, 44 anni, manutentore in una struttura sanitaria, marito e padre di una bambina, ieri ha attraversato la Domiziana sulle strisce pedonali, nel tratto di Castel Volturno. Un gesto di prudenza che, però, non è bastato a salvarlo: un’auto l’ha investito in pieno, sbalzandolo a metri di distanza, e il conducente, invece di fermarsi, è fuggito, lasciandolo agonizzante sull’asfalto. Il boato dell’impatto è stato udito da molti residenti della zona. I primi soccorsi sono arrivati subito, poi la corsa disperata in ambulanza al Pineta Grande Hospital. I medici hanno tentato in ogni modo di strapparlo alla morte, ma le ferite erano troppo gravi: Marco è spirato poche ore dopo l’arrivo in pronto soccorso, gettando nello sconforto la sua famiglia e i tanti amici che lo ricordano come un uomo serio, dedito al lavoro e profondamente legato ai suoi affetti. Nel punto dell’incidente, proprio davanti alle strisce pedonali, è presente un dosso pensato per costringere le auto a rallentare. Ma chi era alla guida di quella vettura non ha ridotto la velocità. Secondo le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza già acquisite dagli inquirenti, si tratta di un’auto a noleggio, il cui modello è stato identificato dalla Polizia di Stato di Castel Volturno. Le indagini proseguono serrate: gli agenti hanno già ascoltato diversi testimoni e sarebbe questione di ore prima di risalire al pirata della strada.