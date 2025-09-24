NAPOLI (rgl) – Ancora un grave incidente sulle strisce pedonali di via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, teatro in passato della tragica morte della signora Rita Granata. Ieri sera intorno alle 19:30, un uomo di 80 anni residente in zona è stato investito da un motociclo con due persone a bordo mentre attraversava la strada. I motociclisti si sono subito allontanati senza prestare soccorso. Il pedone è stato prontamente assistito dal personale del 118 e trasportato all’ospedale San Paolo, dove ha ricevuto 20 punti di sutura al piede e una prognosi di 14 giorni. Sul posto è intervenuto il personale della unità operativa Soccavo, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il motociclo e i responsabili dell’omissione di soccorso.