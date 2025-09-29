lunedì, Settembre 29, 2025
Tre anni di carcere per maltrattamenti su ex moglie: arrestato 45enne in Irpinia

MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Un passato di violenze familiari si è trasformato in una condanna definitiva: i carabinieri della stazione di Monteforte Irpino hanno arrestato un 45enne di Avellino, destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo, già denunciato più volte per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione. Il provvedimento, disposto dall’autorità giudiziaria, arriva al termine di un lungo iter giudiziario che ha accertato la gravità dei comportamenti violenti consumati in ambito domestico. Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato accompagnato in carcere, dove sconterà la pena.

