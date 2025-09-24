AVELLINO (rgl) – Rapine a raffica, sportelli danneggiati e comunità isolate. In Irpinia Poste Italiane alza la guardia: da oggi, in otto comuni della provincia di Avellino, i Postamat resteranno chiusi dalle 19 alle 8:30 del mattino successivo. Una decisione drastica, ma inevitabile, quella presa dalla direzione provinciale di Poste Italiane per contrastare i continui assalti che hanno colpito il territorio negli ultimi mesi. I centri interessati sono Aquilonia, Carife, Casalbore, Conza della Campania, Lacedonia, Montaguto, Savignano Irpino e Scampitella: piccoli paesi già segnati dallo spopolamento, dove gli sportelli postali rappresentano un servizio essenziale. Il fenomeno è noto: le bande criminali agiscono di notte, utilizzando il metodo della cosiddetta “marmotta”, un ordigno rudimentale fatto esplodere all’interno degli erogatori di banconote. Un sistema tanto violento quanto efficace, che non solo consente di arraffare il denaro, ma lascia dietro di sé devastazioni ingenti. Le esplosioni, infatti, rendono spesso inutilizzabili gli uffici postali per settimane, costringendo alla chiusura prolungata e privando i cittadini di un servizio fondamentale. La misura è temporanea, precisano da Poste, ed è stata adottata proprio per evitare il rischio di chiusure definitive. “È un sacrificio necessario – fanno sapere – per garantire continuità al servizio e proteggere la sicurezza delle strutture e dei clienti”. Restano però i disagi per i cittadini, soprattutto per anziani e residenti nei borghi più isolati, costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per prelevare nelle ore serali. E cresce l’appello delle amministrazioni locali affinché Stato e forze dell’ordine rafforzino il presidio del territorio, con pattugliamenti più capillari e sistemi di videosorveglianza potenziati.