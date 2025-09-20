CASERTA – TORRE ANNUNZIATA (rgl) – Hanno raggirato due allevatori di Cancello e Arnone convincendoli a spostare i loro risparmi su un conto “sicuro”, in realtà intestato a una complice. Una truffa telematica sofisticata, messa a segno utilizzando la tecnica del caller ID spoofing — che consente di far comparire sul telefono della vittima un numero reale, in questo caso quello dei Carabinieri e del servizio antifrode della banca. Con questa mossa, il gruppo di truffatori — tre uomini e una donna del Napoletano — è riuscito a farsi accreditare un bonifico da 40mila euro. Ma non tutto il denaro è finito nelle loro mani: il sequestro del conto corrente è scattato prima che la somma venisse prosciugata. Solo 5mila euro sono stati prelevati e, secondo gli investigatori, spesi in buona parte per acquistare gratta e vinci. L’indagine, condotta dai carabinieri di Cancello e Arnone con il supporto della compagnia di Casal di Principe e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha portato all’emissione di quattro misure cautelari: carcere per i tre uomini, arresti domiciliari per la donna. Il gip del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l’arresto per i reati di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio.